AB, Kovid-19 salgını nedeniyle 80 milyar avro borçlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına ilişkin kurtarma programı kapsamında 80 milyar avro borçlanacak

Avrupa Birliği (AB),yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında bu yıl 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.

AB, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına ilişkin kurtarma programı kapsamında 80 milyar avro borçlanacak
AB, Kovid-19 salgını nedeniyle 80 milyar avro borçlanacak
0:00 / 0:00
AA

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programının yürürlüğe girmesi için gereken öz kaynak artışı kararının, üye 27 ülke tarafından onayladığını açıkladı.

Kurtarma programının finansmanında kullanılmak üzere AB Komisyonunun 2021 yılında 80 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edeceğine dikkat çekilen açıklamada, borçlanmaya haziran ayında başlanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu finansman miktarının, sonbahar döneminde yeniden değerlendirileceği, gerekli görülmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi.

KURTARMA PROGRAMI HAKKINDA

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Cari fiyatlarla 800 milyar avroyu bulan kurtarma programı için AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla 2026 yılına kadar sermaye piyasalarından borç alacak.

Bu çerçevede, kurtarma programının finansmanı için AB Komisyonunun sermaye piyasalarından yıllık yaklaşık 150 milyar avro kadar kaynak toplaması bekleniyor.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırlayacakları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya, "çok yüksek" olan Kovid-19 risk seviyesini "yükseğe" düşürdü
DÜNYAAlmanya, Kovid-19 risk seviyesini düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı'nı ...
Myanmar'da askerî rejim altında eğitim almak istemeyen öğrenciler ve öğretmenlerden protesto
DÜNYAMyanmar'da sivil itaatsizlik gösterileri
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
DÜNYAFransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı ...
Almanya o ülkenin silah talebini kabul etmedi
DÜNYAAlmanya'dan Ukrayna'nın silah talebine ret
NORMALLEŞTİLER! Son dakika: İsrail'de neredeyse kısıtlama kalmadı!
DÜNYAİsrail'de neredeyse kısıtlama kalmadı!
TBMM Başkanı Şentop’tan Pakistan'da küresel adaletsizlik ve yaşanan insanlık suçları mesajı
DÜNYAŞentop'tan 'aşıda adaletsizlik' tepkisi
Dünya Bankası: Lübnan ekonomik krizi dünyanın 150 yıldan fazla süredir gördüğü en kötü kriz
DÜNYADünyanın 150 yıldan fazla süredir gördüğü en kötü ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs aşısına erişimde 'küresel adaletsizlik' yorumu - Haberler
DÜNYAŞentop'tan aşıya erişimde 'küresel adaletsizlik' ...
Son dakika haberi Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 terörist etkisiz!
DÜNYAPençe-Yıldırım operasyonunda 8 terörist etkisiz!