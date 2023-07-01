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AB: Kur-an'ın veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması açık provokasyondur

Avrupa Birliği (AB), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve sonrasındaki gösterilerle ilgili açıklamasında, kutsal kitaplara yönelik bu tür eylemlerin saygısızlık ve açık provokasyon olduğunu, din ve inanç özgürlüğünün yanı sıra ifade özgürlüğünü de desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

AB: Kur-an'ın veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması açık provokasyondur
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AA

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişinin 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakması ve sonrasındaki olaylar hakkında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden açıklama yapıldı.

Eylemin protesto edildiği Bağdat'taki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilen ve itidal çağrısı yapılan açıklamada, diplomatik binalara yönelik saldırılar kınandı.

Açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanlığının Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kuvvetle karşı çıkmasına AB'nin de katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu eylem AB'nin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in veya herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırgan, saygısız ve açıkça provokatif bir eylemdir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğe Avrupa'da yer yoktur. Bu tür bir eylemin önemli bir Müslüman kutlaması olan Kurban Bayramı'nda yapılması daha da üzücüdür. AB, din ve inanç özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü dışarıda ve içeride desteklemeye devam etmektedir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı için ayrıca gerginliğin tırmanmasını önlemek için birlikte durma zamanıdır."

Stockholm'deki eylemin ardından Irak’ta yüzlerce kişi İsveç'i protesto etmişti. Şii lideri Mukteda Sadr’ın çağrısı sonrası da perşembe günü bir grup, İsveç’in Bağdat Büyükelçiliğini basarak binanın çatısına çıkmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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