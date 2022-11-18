AB'den Macaristan açıklaması 0:00 / 0:00

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Reynders ve AB Dönem Başkanı Çekya'nın AB Bakanı Mikulas Bek, AB ülkelerinin Birlik işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın Budapeşte'de bir konferansta "AB'nin, ülkesine verilecek fonları kesmesi halinde Ukrayna'ya 2023 için yapılacak 18 milyar avroluk yardım paketini onaylamayacağıyla" ilgili sözlerini anımsatması üzerine Reynders, "Komisyon durumu masadaki tüm öneriler üzerinden liyakatla değerlendiriyor. Koşulluluk mekanizmasına gelince 17 önleme ve Macaristan'ın önerilerine bakıyor." ifadesini kullandı.

Reynders, toplantının girişinde yaptığı açıklamada da "Önümüzdeki haftalarda olumlu bir değerlendirme yapmak için ilerleme görmeyi umuyorum ama bugün bunu söylemek için çok erken." değerlendirmesine yer vermişti.

"BİR MİKTAR İLERLEME VAR"

Çek Bakan Bek ise bakanların Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ilkesini ihlali gerekçesiyle AB bütçesinden alacağı fonların askıya alınıp alınmaması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Üye ülkelerin bakanlarının endişelerini dile getirdiğini ancak tartışmaların yapıcı sürdüğünü belirten Bek, "Uzun bir yol katettik. Değerlendirmemiz sürüyor. Sanırım Macaristan tarafında bir miktar ilerleme var." ifadesini kullandı.

Reynders da ilerlemenin olduğunu belirterek, "Ancak halen bir dizi çekincemiz var." diye konuştu.

SÜREÇ

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

Komisyon, 18 Eylül'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlali gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması teklifinde bulunmuş, Macaristan da buna karşılık 17 iyileştirici önlemi almayı taahhüt etmişti.

Komisyonun 19 Kasım'a kadar durumu izlemesi ve AB Konseyini bilgilendirmesi gerekiyor. Konsey, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar verecek.

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