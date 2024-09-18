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        Haberler Ekonomi Teknoloji AB mahkemesi Google'a yaklaşık 1,5 milyar Euro'luk para cezasını iptal etti - Teknoloji Haberleri

        AB mahkemesi Google'a yaklaşık 1,5 milyar Euro'luk para cezasını iptal etti

        Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonunun teknoloji firması Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle kestiği 1,49 milyar Euro'luk para cezasını iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:21
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        1,5 milyar Euro'luk cezası iptal
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        Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Alphabet çatısı altında yer alan Google'ın AB Komisyonunun kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

        Mahkeme, Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için AB Komisyonu tarafından 5 yıl önce kesilen 1,49 milyar Euro para cezasını yürürlükten kaldırdı.

        Kararda, "Genel Mahkeme, Komisyonun Google AdSense ile ilgili kararını iptal etti" ifadesi kullanıldı.

        Mahkeme, Komisyonun Google'a yaklaşık 1,5 milyar Euro para cezası verdiği kararda yer alan sözleşme maddelerinin süresinin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığına hükmetti.

        AB Komisyonu, 2019'da Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 1,49 milyar Euro para cezası kesmişti.

        Google AdSense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.

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