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Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı haziran ayında düşüş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 azalarak 154,4 milyar avroya, ithalatı da yüzde 12,8 gerileyerek 133,7 milyar avroya düştü. Böylece AB, haziran ayında yaklaşık 20,7 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 daralarak 170,3 milyar Euro, ithalat yüzde 12,2 gerileyerek 149,1 milyar Euro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, haziranda yaklaşık 21,2 milyar Euro'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 26,6 milyar Euro ile ABD, 21 milyar Euro ile İngiltere, 18,2 milyar avro ile Çin, 12,5 milyar Euro ile İsviçre, 6,5 milyar Euro ile Rusya, 5,5 milyar Euro ile Türkiye ve 4,4 milyar Euro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33,5 milyar Euro ile Çin, 14,8 milyar avro ile ABD, 12,5 milyar Euro ile İngiltere, 8,9 milyar Euro ile İsviçre, 6,5 milyar Euro ile Rusya, 4,8 milyar Euro ile Türkiye ve 4,3 milyar Euro ile Japonya olarak belirlendi.