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AB'nin dış ticaretinde Kovid-19’nun olumsuz etkisi ağustosta devam etti

Avro Bölgesi'nin ihracatı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalarak 156,3 milyar avroya geriledi.

AB'nin dış ticaretinde Kovid-19’nun olumsuz etkisi ağustosta devam etti
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı öncü uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ekonomi üzerindeki oluşturduğu belirsizlik nedeniyle ağustosta düşüş kaydetti.

Avro Bölgesi'nin ihracatı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalarak 156,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 13,5 gerileyerek 141,6 milyar avroya düştü. Böylece Avro Bölgesi'nin, ağustos ayında yaklaşık 14,7 milyar avroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

AB'de ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 daralarak 139,7 milyar avro, ithalat yüzde 15,6 gerileyerek 128,3 milyar avro oldu. AB'nin ticaret fazlası, ağustosta yaklaşık 11,3 milyar avroya ulaştı.

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde Avro Bölgesi’nin ihracatı yüzde 12,4 düşerek 1 trilyon 229 milyar avroya ve ithalatı da yüzde 13,4 azalarak 1 trilyon 119 milyar avroya geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından defalarca eleştirilen AB ile ABD dış ticaret dengesinin söz konusu dönemde 101,9 milyar avrodan 92,7 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti.

Ocak-ağustos dönemde AB’nin Türkiye’ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 42,7 milyar avroya, ithalatı da ise yüzde 15,5 azalarak 39,3 milyar avroya geriledi.

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