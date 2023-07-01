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AB'nin hava sahasını kapatmasının ardından ilk kez bir Rus yolcu uçağı Bükreş'e indi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle AB'nin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının ardından ilk kez bir Rus uçağı AB hava sahası içinde iniş yaptı

AB'nin hava sahasını kapatmasının ardından ilk kez bir Rus yolcu uçağı Bükreş'e indi
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasının ardından ilk kez bir Rus uçağı bu sabah Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Henri Coanda havaalanına iniş yaptı.

Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Bükreş'te bulunan büyükelçiliğindeki 40 personelin aileleriyle birlikte bir Rus hava yolu şirketine ait sivil uçakla Romanya'dan ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının onayının alındığı da belirtildi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, 8 Haziran'da Rusya'nın Bükreş'teki büyükelçiliğindeki personel sayısını azaltmasını istemiş ve karara uyulmaması durumunda bazı çalışanların akreditasyonlarının iptal edileceğini açıklamıştı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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