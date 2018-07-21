AB'nin kabus Brexit senaryosu: Anlaşma olmazsa ne olur?

Avrupa Birliği, İngiltere'nin ayrılışı anlamına gelen Brexit'e dair 16 sayfalık bir belge yayımladı.
Belgede ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin İngiltere'nin bir anlaşma olmadan ayrılması durumunda nasıl davranması gerektiğine dair tavsiyeler yer alıyor.
BBC Reality Check muhabiri Chris Morris, belgede öne çıkan başlıkları derledi.
Daha en başından AB bir konuyu açıkça ortaya koyuyor: Müzakereler beklendiğinden iyi bile gitse, herkesin yaşanacak önemli aksaklıklara hazırlanması gerekli.
AB, 29 Mart 2019 tarihinin İngiltere'nin birlikten ayrılacağı gün olması dolayısıyla Brexit'in hayata geçeceği tarihi 30 Mart olarak kullanıyor.
Belge, müzakerelerin devam ettiğini ve bir anlaşmaya varılmasının AB'nin tercih ettiği sonuç olduğu vurgulanıyor.
Ancak henüz çözülememiş konular arasında, üye olduğu sırada İngiltere'ye gönderilen kişisel verilerin ve Avrupa Adalet Divanı'nın (ECJ) ayrılık anlaşmasında rolünün ne olacağı yer alıyor.
Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında gümrük kontrollerinin işlediği bir sınırın oluşmasını engellemek için bir gelişmenin yaşanmadığı da belirtiliyor.
AB, daha önce de çok defa vurguladığı gibi bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için az zaman kaldığını söylüyor.
'Anlaşma olmazsa'
Eğer iki taraf arasında bir anlaşma olursa, 31 Aralık 2020'ye kadar AB kuralları İngiltere'de geçerli olmaya devam edecek.
Bu da şirketlere ve hükümetlere yeni ilişkilere hazırlanmaları için süre vermiş olacak.
Ancak bir alaşma olmadığı takdirde 2019 Mart ayının sonunda ilişkiler bir anda kökten değişecek.
Eğer Mart ayı gelmeden iki taraf da bir anlaşmanın olmayacağı kararına varırsa en azından tarafların hazırlanma süresi olabilir.
AB açısından anlaşmanın olmayacağı bir senaryoya hazırlanmak, en iyisini umut edip en kötüsüne hazırlanmak anlamına geliyor.
Belge, sonucun ne olacağına bakmaksızın bazı şeylerin şimdiden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Belgenin üzerinde durduğu bir madde, şirketlerin Brexit olduktan sonra AB pazarına giriş yapabilmek için hazırlıklarını, izinlerini ve belgelerini hazırlamış olmaları gerektiğine dair.
Anlaşma olmaması halinde İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları, AB'de yaşayan İngiliz vatandaşları için herhangi bir düzenlemenin olmadığı aktarılıyor.
O yüzden sınırlardaki kontrollerin yollarda ve limanlarda önemli gecikmelere yol açabileceği, gümrük kapılarında uzun araç kuyruklarının olabileceği belirtiliyor.
Böylece İngiltere'nin ticaret ve mevzuat konularına geldiğinde üçüncü ülke haline geleceği ve bunun da piyasa entegrasyonunda önemli bir gerilemenin yaşanacağı anlamına geldiği anlatılıyor.
Birçok önlemin AB seviyesinde alınacağı belirtilse de ulusal, bölgesel ve yerel hükümetlerin de olası bir anlaşmasızlığın en kötü etkilerine karşı önlemlerini alması gerektiği vurgulanıyor.
En büyük dikkat ise sonuçlarını kestirmesi oldukça zor olan müzakere sürecinin sonunda büyük ya da küçük olsun AB şirketlerinin hazırlıklı olmasına veriliyor.
İrlanda ve Hollanda gibi ülkelerin şirketlerine rehber olması amacıyla internette platformlar kurduğu belirtiliyor.
Belge aynı zamanda birçok şirketin operasyonlarını AB'nin kalan üyelerine taşıdığını da öne sürüyor.
Avrupa'da da İngiltere'de de Brexit'i bir tehditten ziyade bir fırsat olarak görenler olduğu aktarıldı.
Komisyon, ekonomi, sağlık, gıda güvenliği, finansal hizmetler, gümrük, ulaştırma ve şirket kanunları gibi alanlardaki hazırlıkları içeren 68 başlıklı bir tebliğ hazırladı.
Hükümetlerin ve şirketlerin göz önüne alması gereken yasal ve teknik meseleler gündeme getirilirken Brexit'in ekonomik hayatın her alanına yayılacak olan karışıklıklarını gözler önüne seriyor.
İngiltere'de ise hükümet bu tarz bir bilgi paylaşımında henüz bulunmadı.
Ancak Çarşamba günü İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerine şirketler ve vatandaşlar için bir anlaşma olmaması takdirinde neler olacağına dair Ağustos ya da Eylül aylarında bir teknik rehberin açıklanacağını söyledi.
Politika ve iç güvenlik dahil olmak üzere İngiltere'nin erişiminin devam etmesini istediği her türden AB veritabanı var.
Ancak AB, İngiltere'nin üyeliğin istediği taraflarını tutamayacağını söylüyor, en son açıklanan bu belgede de İngiltere'nin üçüncü ülke olması takdirinde veritabanlarından çıkarılacağı aktarılıyor.
Komisyon, uluslararası anlaşmalardan da İngiltere'nin üye ülke olarak çıkarılması çalışmaları yaptığını duyuruyor.
Müzakerelerin sonucuyla ilgili yeterli veriye ulaşıldığı takdirde AB bunu uluslararası partnerlerine duyuracağını vaat ediyor.
Son olarak belgede İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin uydu nevigasyon sistemi Galileo programı ya da Referans Laboratuvarları gibi AB'ye dair yürüttüğü görevlerin yerinin değiştirileceğini belirtiliyor; çünkü AB'nin bu görevleri üstlenmesi için üçüncü bir ülkeye güvenemeyeceği ifade ediliyor.
Halihazırda Londra'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı Amsterdam'a, Avrupa Bankacılık Otoritesi ise Paris'e taşınıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.