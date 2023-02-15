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AB'nin "Rusya'ya yeni yaptırım paketinin" detayları belli oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi, sanayi ve teknoloji ürünleri, çeşitli yedek parçalar ile hem askeri-sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere ihracat yasakları ile birlikte mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemler içeriyor

AB'nin
AA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10'uncu yaptırım paketi teklifinin detayları hakkında video paylaşımda bulundu.

Rusya'nın savaşın bedelini ödemesi gerektiğini ifade eden von der Leyen, "Bugün 10'uncu yaptırım paketiyle baskıyı artırıyoruz." dedi.

Von der Leyen, "İlk olarak, Rus ekonomisini kritik teknoloji ve sanayi ürünlerden mahrum bırakmak için 11 milyar euroyu aşan miktarda ihracat yasakları teklif ediyoruz." diye konuştu.

Yeni yaptırımların, daha fazla etkili olması için Rusya'nın ihtiyacı olan ve Çin gibi başka ülkelerden temin edemeyeceği birçok sanayi ürününü kapsadığını belirten von der Leyen, elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi hayati ürünler ile inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirilebileceği anten veya vinç gibi ürünleri hedef aldıklarını söyledi.

Von der Leyen hem askeri hem sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere de yasak getireceklerini belirterek, "Rusya'ya çift kullanımlı ve ileri teknoloji ürünlerin ihracatını daha da kısıtlayacağız." yorumunu yaptı.

İnsansız hava aracı (İHA), füze ve helikopter de dahil, Rusya'nın silah sistemlerinde kullanılabileceği 47 yeni elektronik bileşen ile birlikte belirli nadir toprak elementleri ve termal kameralara da kontroller getireceklerini anlatan von der Leyen, böylece savaş alanında tespit ettikleri bütün teknolojik ürünlerin yasaklanmış olacağını vurguladı.

Von der Leyen, yasaklanan ürünlerin Rusya'ya farklı yollardan gitmesini önleyeceklerine işaret ederek, bu nedenle Rusya'ya yönelik çift kullanımlı ürün yaptırımları kapsamına ilk defa üçüncü ülke kuruluşlarını da eklediklerini anlattı.

HASSAS TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN SATIŞINA YASAKLAMA

"İran Devrim Muhafızları, Ukrayna'daki sivil altyapıya saldırması için Rusya'ya Shahed İHA'ları sağlıyor. Bu nedenle, şimdi çift kullanımlı ürünler yaptırım rejimimize 7 İran kuruluşunu ekliyoruz." diyen von der Leyen, bu kuruluşların Rusya'ya hassas teknoloji ürünleri satmalarının tamamen yasaklanacağını vurguladı.

Von der Leyen, "Rusya'ya hassas teknoloji sağlayan diğer üçüncü ülke kurumlarını listelemeye hazırız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in propaganda ordusu ve dezenformasyon ağlarıyla kamusal alanda da savaş yürüttüğünü söyleyen von der Leyen, bunların toplumları kutuplaştırmak için yalanlar yaydıklarını ifade etti.

Von der Leyen, bu nedenle propaganda faaliyetinde bulunanlar, askerler ve siyasileri içeren çok sayıda kişinin AB yaptırım listesine ekleyeceklerini belirtti.

AB'nin Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar uyguladığını anımsatan von der Leyen, "Yaptırımların titizlikle uygulandıklarından emin olmalıyız. Bu nedenle, 10'uncu paketimiz yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemler getiriyor." diye konuştu.

"OLİGARKLARIN İZİN SÜRECEĞİZ"

Von der Leyen, "Yaptırımlardan kaçmak için varlıklarını saklamaya veya satmaya çalışan oligarkların izini süreceğiz." dedi.

AB ülkeleri ile birlikte, Rusya Merkez Bankası'nın AB'de tutulan bütün dondurulmuş varlıklarını gözden geçireceklerini anlatan von der Leyen, "Varlıkların nerede olduğunu ve değerinin ne kadar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu, Rus kamu varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmek için olası kullanımı açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için ortak ülkelerle çalıştıklarına dikkati çeken von der Leyen, gelecek hafta Yaptırımlar Koordinatörleri Forumu düzenleyeceklerini vurguladı.

Von der Leyen, yeni yaptırımları savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat tarihine kadar hataya geçirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

AB Komisyonu tarafından teklif edilen yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için üye 27 ülkenin buna onayı gerekiyor. AB savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 9 yaptırım paketi hayata geçirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş yelpazeye yayılıyor.

Ayrıca, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünleri, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ile çok sayıda kişi ve kuruluş AB yaptırım listelerinde yer alıyor.

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