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AB: Rusya ile şu anda aşı alımı için görüşmemiz yok

Avrupa Birliği (AB),Rusya'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının satın alınması amacıyla Rusya ile şu an için görüşme yapmadıklarını bildirdi.

AB: Rusya ile şu anda aşı alımı için görüşmemiz yok
AA

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, günlük basın toplantısında, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye almasından sonra Rusya ile satın alım görüşmesi yapıp yapmadıkları yönündeki soruyu yanıtladı.

De Keersmaecker, "Şu anda Sputnik aşısını portföyümüze katmak üzere herhangi bir görüşmemiz bulunmuyor." dedi.

AB'nin, aşı alımlarını üye ülkelerle ortak şekilde yürüttüğünü hatırlatan De Keersmaecker, "AB ülkeleri ve AB Komisyonu, başka aşıları portföye katmak için her zaman karar alabilir." diye konuştu.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, "EMA'nın olumlu değerlendirmesi sonucu bir aşının Avrupa'da kullanımının onaylanması AB Komisyonunun o aşıyı mutlaka portföyüne dahil edeceği anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, Rusya'nın "Sputnik V" adlı Kovid-19 aşısını ön değerlendirmeye aldığını duyurmuştu. EMA'nın ön değerlendirme süreci ile resmi başvuru olması halinde onay vermesi 3 ayı buluyor.

Rusya, daha önce AB'ye haziran ayına kadar 100 milyon doz aşı verebileceğini açıklamıştı.

AB, şu ana kadar sadece Batılı ülkelerin firmaları tarafından üretilen aşılara onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın aşıları oldu. Johnson and Johnson firması da aşısının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurmuştu.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AB ülkelerinde aşıların dağıtımı ve aşılamalar yavaş devam ettiği için bazı AB üyeleri Çin ve Rusya'da geliştirilen aşılara yönelmeye başladı. Şu an için Slovakya, Macaristan ve Çekya, AB'nin portföyünde olmayan aşıları alan ülkeleri oluşturuyor.

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