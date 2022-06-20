AB: Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesi 'gerçek bir savaş suçu'

Rusya'nın Ukrayna'da ölen generalleri bize savaşla ilgili ne anlatıyor?

Russia is stopping Ukrainian ships leaving their ports

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesini "gerçek bir savaş suçu" diye niteledi.

Borrell, "Dünyanın diğer bölgelerinde insanlar açlık çekerken, Ukrayna'da milyonlarca ton buğdayın tutulmasını anlamak mümkün değil" dedi ve Rusya'ya Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki ablukasına son verme çağrısında bulundu.

Kriz, on milyonlarca insanın açlık riskiyle karşıya olduğu uyarılarının artmasına ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

AB Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg'da krizi ele almak üzere toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Borrell, "hayati önemdeki bu ürünü engellemeye devam etmesi halinde Rusya'dan hesap sorulması gerektiğini" belirtti.

Borrell, Rusya'nın gıda krizinin AB'nin yaptırımlarından kaynakladığı tezini reddetti.

AB, Moskova'nın fiyatların yükselmesi ve gıda sıkıntısının birliğin yaptırımlarından kaynaklandığı iddiasını reddediyor. Borrell, "Bu krizi Avrupa'nın yaptırımları yaratmadı. Çünkü bizim yaptırımlarımız gıdayı ve gübreyi hedef almıyor. Sorun Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da, "Rusya küresel açlıkla oynamaktan vazgeçmeli. Bu dünya istikrarı için tehlikeli" diye konuştu.

Polonya Başbakanlık Müsteşarı Michal Dworczyk, Ukrayna'nın Polonya üzerinden tahıl ihracatını hızlandıracak önlemler konusunda Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşecek.

Diğer gelişmeler: