AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.

AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe koydu.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.