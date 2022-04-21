AB ambargo uygulayacak mı? 0:00 / 0:00

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğal gaz ambargosunu "er ya da geç" uygulayacağından emin olduğunu söyledi.

Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bunlar vahşet. Bunların hepsi suç. Cezalandırılmalıdır. Cezalandırılacaktır." diyen Michel, Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını çünkü Ukrayna'nın zaferini istediklerini dile getirdi.

"RUSYA'YA BASKIYI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Michel, AB'nin Ukrayna'nın yanında olacağına dair teminat verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda Michel, AB içinde üyelik süreciyle ilgili farklı fikirler olduğunun "bir sır olmadığını " ifade ederek, bunun yasal ve aynı zamanda siyasi süreç olduğunun altını çizdi.

Michel, AB Komisyonunun görüşünü haziranın sonunda açıklaması gerektiğini belirterek, kendisinin de bu gerçekleştiği anda değerlendirme sürecini başlatacağını söyledi.

Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda Michel, "bunun er ya da geç kararlaştırılacağından şahsen emin olduğunu çünkü AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu" kaydetti.