AB, Rusya'ya yaptırımlar için ABD ve İngiltere ile görüşüyor

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Reuters'ın Alman hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberin göre AB, Rusya'ya finansal yaptırımlar konusunda ABD ve İngiltere ile görüşüyor.

Finansal yaptırımlar ile Ukrayna'ya destek ve tatbikatlar gerçekleştiren Rusya'ya ise uyarı mesajı verilmesi umuluyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, "Moskova yönetimine sınırdaki herhangi bir ihlalin asla kabul edilemeyeceği sinyalini bu sayede verebilmeyi umuyoruz" dedi.

KREMLİN 'RUSYAFOBİ' DEMİŞTİ

ABD istihbarat yetkilileri, 175 bin Rus askerinin Ukrayna'yı gelecek yılın başında işgal etmeyi planladığını belirtmişti. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddederek Batının 'Rusyafobi'den muzadarip olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.