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Haberler Dünya AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapıyor - Dünya haberleri
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AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılını doldurmaya yaklaşırken, Kiev yönetimine destek veren Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi açıklamaya hazırlanıyor. Paketin kapsamı ise 10 milyar avro.

AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığı yapıyor - Dünya haberleri
AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10'uncu yaptırım paketinin 10 milyar avroluk kapsamı olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de 24'üncüsü düzenlenen AB-Ukrayna Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı yaptı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar 35 milyon LED ampul gönderdiğini ve bunun yakında 50 milyona çıkacağını belirterek, "50 milyon LED ampul bir nükleer reaktörün elektrik üretimine eşdeğer tasarruf anlamına geliyor." dedi.

Toplantıda enerji arz güvenliğini de ele aldıklarını anlatan von der Leyen, Ukrayna'da elektrik sağlanması için mevcut durumda jeneratörlerin son derece önem arz ettiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ukrayna'ya 5 bin 400 jeneratörün teslim edilmesine karar verildi." diye konuştu.

UKRAYNA'YA 2 GİGAVAT ELEKTRİK VERİLECEK

Ukrayna ve AB elektrik şebekelerinin savaşın başlamasıyla birbirine bağlandığını anımsatan von der Leyen, "Ukrayna'nın elektriğe ihtiyacı var. Size ihtiyacınız olan 2 gigavat elektriği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın devlet işlevini sürdürebilmesi açısından maaşları ve sosyal ödemeleri yapmasının önemine işaret ederek, AB şimdiye kadar Ukrayna'ya 50 milyar avro sağladı." diye konuştu.

Ukrayna'ya 18 milyar avroyu düzenli aylık ödemeler halinde bütçe desteği olarak vereceklerini anlatan von der Leyen, Ukrayna ürünlerinin AB pazarına gümrüksüz girmesine yönelik programı da uzatacaklarını söyledi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Von der Leyen, Rusya ekonomisinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek bir bedel ödediğini vurgulayarak, "10'uncu yaptırım paketi geliyor. Bu paketi 24 Şubat'a kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

10'uncu yaptırım paketinin yaklaşık 10 milyar avroluk bir kapsamı olacağını belirten von der Leyen, "Yine büyük bir yaptırım paketi hazırlanıyor. Plan, bir kez daha Rusya'nın savaşta kullanabileceği teknolojilere odaklanmak." dedi.

Rusya ve İran'da insansız hava araçları benzeri araçların üretimlerinin gerçekleşmemesini sağlamak istediklerini belirten von der Leyen, yaptırımlarla bu ürünlerdeki bileşenlere odaklanacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasına da yoğun biçimde odaklanacaklarına dikkati çekerek, "10'uncu yaptırım paketi yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadeleye yönelik teklifler içerecek." değerlendirmesinde bulundu.

AB savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 9 yaptırım paketi hayata geçirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Ayrıca, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünleri, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ile çok sayıda kişi ve kuruluş AB yaptırım listelerinde yer alıyor.

Fotoğraf: AA

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