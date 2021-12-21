AB aşı sertifikasında yeni karar 0:00 / 0:00

Reuters

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ülkelerine girişte kullanılan aşı pasaportlarının geçerli olması için aşının üzerinden en çok 9 ay geçmesi gerecek.

Reuters'ın bir AB yetkilisine dayandırdığı habere göre, aşı sertifikasının geçerli olabilmesi için aşının üzerinden en çok 9 ay geçmiş olması gerekiyor.

Yeni kurallar Şubat ayından itibaren yürürlüğe girecek ve 27 AB ülkesi için bağlayıcı olacak.

AB hükümetlerinde nitelikli çoğunluğun sağlanması ya da Avrupa Parlamentosu'nda sağlanan çoğunlukla bu karar engellenebilir; ancak yetkililer yeterli desteğin olduğunu söyledi.