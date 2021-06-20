AB sınır gücü Frontex'in feshedilmesi için kampanya başlatıldı

Frontex, Avrupa Birliği sınırlarında göçmenlerin gördüğü muameleyle ilgili sık sık eleştirilere konu oluyor.

Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin de aralarında yer aldığı bir grup, Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Örgütü Frontex'in feshedilmesi talebiyle kampanya başlattı.

Onlarca örgütten oluşan "Frontex İptal Edilsin" (AbolishFrontex) ağı, AB sınır ajansı Frontex'in ölümlere ve insan hakları ihlallerine yol açtığı gerekçesiyle feshedilmesini istiyor. Geçen hafta bu talebi bir mektupla AB kurumlarına yollayan grup, yarınki Dünya Mülteciler Günü'nde de birçok ülkede etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

'Frontex İptal Edilsin' ağının AB üyesi ülkelerin hükümetlerine, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Frontex yönetimine hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Bu yıl şimdiye kadar en az 740 kişi, güvenli bir yer arayışıyla Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü. AB'nin sınır rejimi onları sıklıkla deniz şartlarına uygun olmayan araçlarla tehlikeli göç rotalarına başvurmaya itti; komşu ülkeleri bu insanları yolda durdurmakla görevlendirdi; şiddet ve geri itmelere maruz bıraktı ya da kurtarmayı reddederek denizde boğulmaya terk etti."

Bu hayatların "AB'nin insanları korumak yerine sınırlarını güçlendirme saplantısı" yüzünden kaybedildiği belirtilen mektupta "AB'nin elinde kan var" deniliyor.

AB sınır politikaları 'ırkçı' suçlaması

Ağın internet sitesindeki açıklamada da, Avrupa'nın sınır politikaları nedeniyle 1993'ten beri yaklaşık 45 bin kişinin, denizde boğularak, sınırlarda vurularak, intihar yoluyla ya da geri gönderildikleri ülkelerde öldürülerek hayatını kaybettiği belirtiliyor. "Frontex, sistematik insan hakları ihlallerinden sorumludur" deniliyor.

AB'nin sınır politikalarını "ırkçı" diye niteleyen grup, "Frontex'i ve temsil ettiği sistemi lağvetmenin vakti geldi" diyor.

'Frontex İptal Edilsin' ağında, çoğunlukla Libya'dan denize açılarak İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenleri kurtarmak için faaliyet gösteren Open Arms, Sea Watch, Mediterranea gibi örgütler de yer alıyor.

Organizatörler arasında, 2019'da Sea Watch gemisinin kaptanlığını yapan ve İtalya'da yargılanan Alman kaptan Carola Rackete de yer alıyor. Rackete, Libya-İtalya arasında denizde kurtardığı göçmenlere 2 hafta boyunca güvenli liman açılmaması üzerine İtalya karasularına izinsiz olarak girmişti.

Frontex'i sıklıkla eleştiren Rackete geçen yılki Dünya Mülteciler Günü'nde de "Frontex'in görevi, ayrıcalıklı konumdaki AB'yi, kaynakların çıkarılması ve ucuz iş gücüyle dünya çapında neden olduğumuz sefaletten tecrit etmek" demişti.

2014'te 100 milyon euro'luk bir bütçeye sahip olan Frontex, AB'nin 2022-2029 bütçesinden ise 5,6 milyar euro'luk bir pay aldı.

Geçen Ocak ayında, Frontex hakkında AB'nin dolandırıcılıkla mücadele kurumu Olaf tarafından soruşturma açıldığı haberleri çıkmıştı. Soruşturmada, görevi kötüye kullanma, göçmenlere karşı yasa dışı operasyonlar, taciz ve geri itme iddiaları inceleniyor.