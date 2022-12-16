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AB, şirketlerini ABD'deki enflasyon yasasına karşı korumaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin enflasyonu düşürmek için hazırladığı, kapsamlı sübvansiyonlar ve vergi düzenlemeleri içeren yasa kapsamından kendi şirketlerine muafiyet talep ediyor

AB, şirketlerini enflasyona karşı korumak istiyor
AB, şirketlerini enflasyona karşı korumak istiyor
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AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Michel, zirvede ABD ile ilişkiler konusunda uzun ve stratejik bir tartışma yapıldığına işaret ederek, ABD'nin birçok alanda güvenilir ve sadık bir müttefiki olma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

AB ve ABD'nin Ukrayna, güvenlik, demokratik değerler ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanlarda işbirliği yaptığını anımsatan Michel, ilişkileri daha da ileriye taşımak istediklerini ifade etti.

'MUAFİYET ALMAK İÇİN GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ'

Michel, ABD'deki enflasyonu düşürme yasası konusunu geniş biçimde değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "ABD ile enflasyonu düşürme yasasında Avrupa şirketlerine muafiyetler almak için görüşmek istiyoruz" diye konuştu.

Kanada ve Meksika'nın söz konusu yasadan muaf olduğunu anımsatan Michel, "Avrupa iş dünyasının çıkarlarını korumak için ABD ile aktif bir diyalog kurmaya kararlıyız" dedi.

Michel, AB liderlerinin Komisyondan, ocak ayı sonuna kadar Avrupa ticaretinin rekabet gücünü desteklemek için ulusal ve Avrupa düzeyinde araçları seferber edecek bir teklif sunmasını istediğini belirtti.

ABD'nin kendi işletmelerini desteklemek için aldığı kararların halihazırda enerji krizi yaşayan Avrupa'daki şirketleri olumsuz etkilemesine engel olmaları gerektiğine dikkati çeken Michel, "Avrupa'da ekonomik ve sosyal yapımızı korumamız için rekabet gücümüzü destekleyecek iddialı bir stratejiye ve hızlı bir şekilde tekliflere ihtiyacımız var" yorumunda bulundu.

AVRUPA'YA YATIRIM YAPMAYA İKNA ETMEMİZ GEREKİYOR

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de "AB'deki son teknoloji endüstrileri buraya yatırım yapmaya ikna etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

AB'nin temiz teknoloji sektörlerinde küresel liderliğini sürdürmesi için harekete geçmeleri gerektiğini belirten von der Leyen, ABD'deki Biden yönetimiyle enflasyonu düşürme yasasının en endişe verici yönleri üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Von der Leyen, AB'nin kamu destek kuralarını değiştirmesi, daha basit, öngörülebilir ve hızlı hale getirmesi gerektiğine işaret ederek, Komisyonun çalışmalarını hızla tamamlayacağını ve somut teklifler hazırlayacağını vurguladı.

ENFLASYONU DÜŞÜRME YASASI

ABD'de enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemeleri ile çeşitli yatırımların desteklenmesini içeren Enflasyonu Düşürme Yasası, Avrupa'da tartışma konusu oluyor.

Yasa, ABD'de stratejik ve temiz enerji sektörlerine yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım planı içeriyor.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören yasa kapsamında, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

AB, vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren yeni düzenlemenin Avrupalı otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getireceğinden endişe duyuyor.

Enerji krizi, yüksek enflasyon ve olası resesyon endişeleriyle zor bir dönemden geçen Avrupa için sanayinin geri kalması da temel risk olarak öne çıkıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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