AB Sosyal Zirvesi’nde ilk kriz: cinsiyet eşitliği

Reuters

Avrupa Birliğinin Porto’da düzenlediği Sosyal Zirve 27 ülkenin liderlerinin katılımıyla başladı. 7-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen zirvede istihdam, eşitsizlik, ekolojik meseleler, teknolojik gelişmeler ve sosyal yardım gibi konular konuşulacak.

Cinsiyet eşitliği de AB Sosyal Zirvesi’nin önemli satır başlıklarından biri, gerçekleşen zirvede ilk rahatsızlık Polonya ve Macaristan’dan geldi. İki ülke ‘‘cinsiyet eşitliği’’ ifadesine karşı çıktılarını alenen belirtti.

Reuters tarafından aktarılan haberde, ‘‘Porto Deklarasyonu''nda yer alacak cinsiyet eşitliği ifadesindeki anlaşmazlık, deklarasyonun sosyal uyum başlıklı ikinci taslağında olası bir değişime neden olacağı tahmin ediliyor.

Polonya’nın Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban uzun süredir toplumsal değerler olarak tanımladıkları parantez altında, cinsiyet eşitliği ifadesine karşı çıkıyor.

İki ülkede de muhafazakâr kanadı temsil eden liderler, toplumsal cinsiyet ifadesine yönelik sert söylemleriyle ve uygulamalarıyla biliniyor. Katolik ve muhafazakâr değerleri önceleyen liderlerin seçmen tabanı tümüyle aynı görüşte değil.

Toplantının bir diğer gündem maddesini de Covid-19 aşıları ve patentlerden feragat etme konusundaki tartışmalar oluşturulacak.