AB Türkiye büyük elçisiyle konuştu

"Salgın dönemini proaktif geçirenlerdenim. Birçok kurum online eğitimlerini açtı ve bunlardan yararlanmak istedim. HARVARD'a başvurdum ve sınavını geçip online ders alma hakkı kazandım. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine bir eğitime başladım' diyen" Tuba Ünsal, AB Türkiye büyük elçisi Christian Berger ile online canlı yayında bir görüşme gerçekleştirdi.

Tuba Ünsal, Büyükelçi Christian Berger'e ise Paris Anlaşması'ndan sonra iklim krizine karşı imzalanan en büyük çevre anlaşması olan Yeşil Anlaşma'nın anlamını ve önemini sordu. Berger, bu soruya şöyle cevap verdi: "İklim değişikliği ve çevre kirliliği Avrupa ve tüm dünya için varoluşsal bir tehdittir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa'nın modern, yeniden dönüştüren, kaynakları verimli kullandıracak, rekabetçi bir ekonomiye dönüştürecek yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı var. Tüm bunlara karşı bu yeniden yapılanmayı Yeşil Anlaşma perspektifi ile yapabiliriz. Ana odağımız karbon emisyonunu azaltmak."

Canlı görüşmenin sonunda Christian Berger, pandemi sonrası yaratıcı sektörlerle ilgili olarak "Sanatın olmadığı bir gelecek göremiyorum. Tekrardan sahnelerde olmalıyız. Tiyatroların, sinema salonlarının, konserlerin aynı zamanda güçlü bir ekonomik yanı var. Birçok ekonomik aktivite sanatla bu yönden bağlantılı. Umuyoruz ki bu kriz sona erdiğinde hayatımızın sanat yönü yeniden gelecek. Ve size, oyuncularımıza ve sanatçılarımıza ihtiyacımız var" dedi