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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaç dikim etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı
AA

Meyer-Landrut, program kapsamında, AB tarafından desteklenen Antakya Mobilya Güzelleştirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Antakya Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile atölyeyi gezen Meyer-Landrut, çalışanlarla ve yetkililerle görüşerek bilgi aldı.

Ardından İskenderun'a geçen Meyer-Landrut, Oruç Reis İlkokulu'ndaki ağaç dikim etkinliğine katıldı.

- "Eğitim, bütün çocuklar için geleceğin anahtarıdır"-

Etkinlikte konuşan Meyer-Landrut, Türk devleti ve yetkililerinin çok iyi bir eğitim çalışması yürütmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yurt çapında 410, Hatay'da da 40'a yakın okulun inşasını desteklediklerine işaret eden Meyer-Landrut, "Eğitim, bütün çocuklar için geleceğin anahtarıdır." dedi.

Çevre ve iklim sorununa da değinen Meyer-Landrut, bunun zamanın en büyük sorunu olduğunu ve birlikte alınacak önlemlerle çözülebileceğini anlattı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da 2011'de başlayan Suriye krizinin dünyanın en büyük krizlerinden biri olduğunu söyledi.

Suriye'de yeniden düzen tesis edildiğinde Suriyeli misafirlerin tekrar evlerine döneceğini anlatan Doğan, Türkiye'nin kendi bütçesinin yanı sıra hayırseverler ve AB fonlarından gelen desteklerle ciddi yatırımların yapıldığını kaydetti.

AB ülkelerine destekleri için de teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu:

"Bunlar yeterli mi? Yetmez. Bizim bu yükümüzü Avrupa Birliği'nin biraz daha alması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde sadece bu sorun Türkiye'nin sorunu değil. Bu sorundan en çok etkilenen, en çok yorulan ülke Türkiye. Bunu birlikte göğüslememiz, insanlık adına yapmamız lazım. Aksi takdirde göç ve mülteci sorunu hem bizi hem Avrupa'yı hem de dünyayı ciddi anlamda yoracaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ise AB projeleriyle 2017'den bu yana 126 okul inşa ederek hizmete açtıklarını söyledi.

Etkinliğin düzenlendiği Oruç Reis İlkokulu'nun da bunlardan biri olduğunu dile getiren Gür, bu çatının altında hem Türk hem de Suriyeli çocukların yetişeceğini vurguladı.

Hatay'da 286 milyon lira yatırımla inşa edilen 22 okulda 15 bin 600 öğrencinin geleceğine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Gür, Avrupa Birliği destekleriyle sürdürülen 410 eğitim yuvasının 14'ünü daha tamamlama aşamasına geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından okulu gezen ve bahçesine ağaç diken Meyer-Landrut, bir süre öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek oda yetkileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Son olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'ne geçen Meyer-Landrut, burada Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya ile görüştükten sonra senato üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

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