AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, Esed rejimi ve destekçilerine eleştiri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, Esed rejimi ve destekçilerine eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Beşşar Esed rejimi ve uluslararası destekçilerinin Suriye konusunda diplomatik ve siyasi bir çözüm bulunması için çaba sarf etmediğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, Esed rejimi ve destekçilerine eleştiri
AA

Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaşı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizin 10'uncu yılının geride bırakıldığını hatırlattı.

Bu büyük krizin sebebinin, Esed rejiminin halkına acımasızca uyguladığı baskı olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye hem de AB bu çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabalar yürütüyor. Bu çabayla sorunun özünde yatan nedenin çözülmesini amaçlıyor. Eğer bu türden bir çözüm bulabilirsek o zaman ülkesinden kaçmak zorunda kalan kişiler, tekrar ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde dönecek ortama kavuşabilirler. Maalesef ne rejim ne de rejimin uluslararası destekleyicileri diplomatik ve siyasi bir çözüm bulunması yönünde ciddi bir çabada bulunmuyor. Bu sebepten dolayı maalesef şu an mevcut durumun bir süre daha devam edeceğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor."

- "Dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu barındırıyorsunuz"

Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasındaki Suriyeli sığınmacı mutabakatının 5'inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mutabakat aynı zamanda hayat kurtarılmasını sağladı. Çok daha az sayıda insan Türkiye tarafından Yunan adalarına uzanan o tehlikeli yolculuğa çıkmaya başladı. Bununa birlikte önemli projelerle destek olunmasına da imkan verdi bu mutabakat çünkü burada büyük bir mülteci nüfusu var. Dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu barındırıyorsunuz. Bu çerçevede, onların yarattığı yükün altından kalkılması sürecinde destek olmaya fayda sağlayan projeler uygulanabildi. Türk hükümetine, ilgililere ve Hataylı belediyelere mülteciler için yaptıkları muazzam çabalardan dolayı tebriklerimi sunuyorum."

Temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık, eğitim, mesleki eğitim ve belediye altyapısının desteklenmesi alanında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Meyer-Landrut, "Bugün Hatay'da bulunuyoruz. Burası, faaliyetlerimizin yürütüldüğü önemli bir nokta. Ben farklı projelerimizin sahada bu sorunların giderilmesine nasıl katkıda bulunduğunu görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ana yükün sizin üzerinizde olduğunu biliyorum ama umarım bu projelerle sizin çalışmalarınıza katkı sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki Suriyelilerle ilgili bilgi verdi.

Meyer-Landrut, daha sonra Hatay Valiliği'ne geçerek Vali Rahmi Doğan ile basına kapalı görüştü, daha sonra Antakya Ticaret Odası'nda ilçe belediye başkanları ve iş insanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME