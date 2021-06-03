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AB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
AB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
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AA

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Michel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir atmosfer bulunmasında AB'nin çıkarı bulunduğunu vurgulamış, Mısır ile Türkiye arasındaki mevcut diyaloğu memnuniyetle karşılamıştır." ifadesi yer aldı.

Michel ve Sisi'nin ayrıca Orta Doğu Barış Süreci'ni ele aldığı, Michel'in İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesteki çabaları için Mısır'a teşekkür ettiği kaydedildi.

İki liderin ayrıca Libya'da istikrar ve birliğin sağlanmasında AB ve Mısır'ın ortak çıkarı bulunduğu konusunda hemfikir olduğu, Ulusal Birlik Hükümetinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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