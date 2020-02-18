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Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları vergi cenneti kara listesine Panama, Palau, Seyşeller ve Cayman Adaları'nı ekledi, Türkiye'ye eksiklerini tamamlaması için zaman verdi.

12 BÖLGE BULUNUYOR

Bu liste 2017 yılında firma ve varlıklı kişilerin vergi giderlerini düşürmek için kullandıkları çeşitli yöntemlerin ortaya çıkarılmasının akabinde oluşturulmuştu. Listede şu anda toplamda 12 bölge bulunuyor.

Listede Fiji, Umman, Samoa, Trinidad Ve Tobago, Vanuatu'nun yanı sıra üç ABD bölgesi Amerikan Samoa, Guam ve ABD Virjin Adaları gibi ülkeler yer alıyor.