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AB, Ukrayna tahıl ve gıdasını almaya devam edecek

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna'dan tarımsal ürün ithalatına karşı olan ve buna karşı tedbirler uygulamaya koyan Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya temsilcileri ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AB, Ukrayna tahıl ve gıdasını almaya devam edecek
AA

"Anlaşma sağladık. AB Komisyonu, Ukrayna'nın tarım ve gıda ürünleri konusunda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ile prensip anlaşmasına vardı." ifadesini kullanan Dombrovskis, Ukrayna'ya komşu olan AB ülkelerindeki çiftçilerin kaygılarını giderecek bir çözüm bulduklarını belirtti.

Dombrovskis, anlaşma çerçevesinde Ukrayna ürünlerine karşı tek taraflı tedbir uygulamaya koyan ülkelerin buna son vereceğine işaret ederek, bu ülkelerin buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği için istisnai koruma önlemleri uygulayabileceklerini bildirdi.

Ayrıca 5 ülkede Ukrayna ürünlerinden etkilenen çiftçilere 100 milyon avro mali destek verileceğine işaret eden Dombrovskis, Ukrayna ürünlerinin diğer AB ülkelerine ihracatının sağlanacağını kaydetti.

SÜREÇ HAKKINDA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasının ardından, Ukrayna'ya ait önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna'dan çok miktarda tarım ürünü sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girdi. Görece ucuz Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki üreticileri rahatsız etti.

Bölge ülkelerdeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini talep ediyordu. Bu ülkeler, geçen hafta Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı almıştı.

AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırladı.

Fotoğraf: AA

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