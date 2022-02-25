AB, Ukrayna'ya yardım malzemeleri gönderiyor 0:00 / 0:00

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AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin sivil koruma yardımı talep ettiği, AB'nin bu kapsamda çeşitli malzemeleri göndermeye başladığı bildirildi.

Gönderilenler arasında ilk yardım kitleri, koruyucu kıyafetler, çadırlar, itfaiye ekipmanları, jeneratörler ve su pompaları bulunduğu belirtildi.

İki milyon parçadan oluşan yardımlar Slovenya, Romanya, Fransa, İzlanda, Avusturya, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Litvanya, İspanya, Danimarka ve İsveç tarafından sağlanıyor.

AB Komisyonu ayrıca Ukrayna'daki çatışmadan kaçan kişilerin korunması konusunda üye ülkeler ve Ukrayna'nın komşularıyla görüşmeler içinde olduğunu bildirdi.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'in bu kapsamda Ukrayna'ya komşu ülkeler Romanya, Polonya, Macaristan ve Moldova'nın yetkilileriyle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Moldova'nın AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirerek göç yönetimi konusunda yardım talep ettiği belirtildi.

Lenarcic, "Böyle bir zamanda Ukrayna'yı yalnız bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara koruma sağlanmasında destek vermek için komşu ülkelerle iş birliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.