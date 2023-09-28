Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

        AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

        Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB, Ukraynalılara sağlanan geçici koruma süresini uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir araya gelen AB içişleri bakanlarının, AB Komisyonu'nun Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini 4 Mart 2024'ten 3 Mart 2025'e kadar uzatılması yönündeki teklifini kabul ettiği bildirildi.

        Öte yandan AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanlarının toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, AB içerisinde 4 milyon civarı Ukraynalının bulunduğunu, bu rakamın uzun süredir sabit olduğunu söyledi.

        AB-Ukrayna sınırında haftada yaklaşık 250 bin kişinin geçiş yaptığına dikkati çeken Johansson, bu rakamın her iki yön için de aşağı yukarı aynı olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Johansson, AB sınırları içerisinde geçici koruma altındaki yaklaşık 4 milyon Ukraynalının iş gücü piyasasına başarılı şekilde entegre olduğunu ifade ederek, "Üye ülkelerden aldığımız rakamlar, halihazırda özel sektörde çalışan en az 750 bin kişinin ve kamuda faaliyet gösteren yaklaşık 300-350 bin kişinin bulunduğunu gösteriyor. Aslında rakamların muhtemelen daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü her şey kaydedilmiyor. Pek çok üye ülkede, geçici korumadan yararlananların yarısından fazlası zaten iş gücü piyasasına entegre olmuş durumda. Dolayısıyla genel tablo iyi." diye konuştu.

        YÖNERGE İLK KEZ UKRAYNALILAR İÇİN HAREKETE GEÇİRİLMİŞTİ

        AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmişti.

        Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

        Ukraynalılara, sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi