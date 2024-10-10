Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek | Dış Haberler

        AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek

        AB üyesi ülkeler, G7 taahhüdü kapsamında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi sağlanmasında anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya kredi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 35 milyar euroluk istisnai bir makro finansal yardım kredisi ile Ukrayna'nın AB ve G7 ortakları tarafından sağlanan 45 milyar euroya kadar kredileri geri ödemesine destek olacak bir mekanizmayı içeren yeni mali yardım paketi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

        Mali yardımın Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına destek olacağına işaret edilen açıklamada, AB ve G7 ortaklarından sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından sağlanacak gelir akışının kullanılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, 35 milyar euroluk kredinin toplam 45 milyar euroluk G7 kredisine AB'nin katkısı olduğu, kredinin yönetim, kontrol sistemleri ve usulsüzlüklerin önlenmesine ilişkin çeşitli hükümler içereceği belirtildi.

        REKLAM

        AB'nin Ukrayna'ya vereceği kredinin finansmanı için yapılacak borçlanmanın AB bütçesinden sağlanacak bir garantiyle destekleneceği bildirilen açıklamada, kredinin bu yıl kullanılabilir hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, kredinin sağlanması için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosunun (AP) onayı gerektiği anımsatıldı.

        G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

        Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı