AB ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 35 milyar euroluk istisnai bir makro finansal yardım kredisi ile Ukrayna'nın AB ve G7 ortakları tarafından sağlanan 45 milyar euroya kadar kredileri geri ödemesine destek olacak bir mekanizmayı içeren yeni mali yardım paketi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Mali yardımın Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına destek olacağına işaret edilen açıklamada, AB ve G7 ortaklarından sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından sağlanacak gelir akışının kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, 35 milyar euroluk kredinin toplam 45 milyar euroluk G7 kredisine AB'nin katkısı olduğu, kredinin yönetim, kontrol sistemleri ve usulsüzlüklerin önlenmesine ilişkin çeşitli hükümler içereceği belirtildi. REKLAM AB'nin Ukrayna'ya vereceği kredinin finansmanı için yapılacak borçlanmanın AB bütçesinden sağlanacak bir garantiyle destekleneceği bildirilen açıklamada, kredinin bu yıl kullanılabilir hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, kredinin sağlanması için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosunun (AP) onayı gerektiği anımsatıldı.