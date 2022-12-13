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AB ülkeleri küresel kurumlar vergisinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağladı

AB ülkeleri küresel kurumlar vergisinde anlaştı
AA

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin uluslararası vergilendirme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Açıklamada, "AB üyesi ülkeler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) uluslararası vergilendirme reformunun ikinci sütunu olarak bilinen asgari vergilendirme bileşenini AB düzeyinde uygulamakta anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma konusunda üye ülkeler arasında oybirliği sağlandığına işaret edilen açıklamada, resmi onay sürecinin yazılı biçimde gerçekleşeceği kaydedildi.

Açıklamada, yönetmeliğin etkin biçimde uygulamamasının düşük kurumlar vergisi yarışını önleyeceğine işaret edildi.

Anlaşmayla, yıllık toplam cirosu en az 750 milyon avro olan çok uluslu veya yerel şirketlerin karlarının en az yüzde 15 oranında vergilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni kuralların çok uluslu şirketlerin küresel asgari kurumlar vergisi oranını ödemesini sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, vergi direktifinin 2023 yılı sonuna kadar üye ülkelerin ulusal yasalarına aktarılması gerektiği belirtildi.

OECD'nin 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde geçen yılın ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı.

Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor.

Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

MACARİSTAN ONAYLAMIYORDU

AB’nin vergi anlaşmasına onayı için oybirliği gerekiyordu. Son dönemde Macaristan küresel vergi anlaşmasına ve Ukrayna'ya 2023 yılında 18 milyar avro mali yardım sağlanmasına onay vermiyordu.

Üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda, Macaristan'ın Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulan AB kurtarma fonlarından 5,8 milyar avro hibe alması için hazırladığı planın onaylanması ve AB bütçesini hukukun üstünlüğü koşuluna bağlayan mekanizma kapsamında Macaristan'a sağlanacak fonların 6,3 milyar avroluk kısmının gerekli adımlar atılıncaya kadar dondurulması karalarının ardından Macaristan vetosunu kaldırdı.

AB, fonların tamamını serbest bırakmak için Macaristan'dan yargı bağımsızlığı, harcamaların denetimi, yolsuzlukla mücadele ve raporlama gibi çeşitli alanlar ilerleme bekliyor.

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