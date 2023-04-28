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AB ülkeleri Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya ekonomik destek olmak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları kaldıran uygulamayı 1 yıl uzatmayı öngören düzenlemeyi onayladı

AB ülkeleri Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürecek
AA

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İsveç'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması kapsamında ülkeye ticari imtiyazlar sağlayan geçici ticaret serbestisi düzenlemesinin uzatılmasını kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, bu uygulamanın Ukrayna ekonomisine destek sağlayacağına işaret edildi.

Böylece, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri, kotalar ve diğer çeşitli ticari savunma önlemleri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Söz konusu düzenleme geçen yıl 1 yıl için uygulamaya konmuştu. Bunun 1 yıl daha uzatılması teklif edilmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasının ardından, Ukrayna'ya ait önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna'dan özellikle tarım ürünlerine uygulanan vergilerin ve sınırlamaların askıya alınması Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'daki çiftçilerin tepkisine neden oluyordu.

Bölge ülkelerindeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu.

Bu ülkeler, geçen hafta Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı aldı.

AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırladı.

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