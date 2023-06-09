AB ülkeleri yeni sığınma ve göç politikası konusunda anlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

AB ülkeleri yeni sığınma ve göç politikası konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, özellikle İtalya’nın muhalefeti nedeniyle yıllardır devam eden müzakerelerin ardından, yeni bir iltica ve göç sistemi konusunda oy çokluğuyla anlaşmaya vardı.

AB ülkeleri yeni sığınma ve göç politikası konusunda anlaştı
BBC TÜRKÇE

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, özellikle İtalya’nın muhalefeti nedeniyle yıllardır devam eden müzakerelerin ardından, yeni bir iltica ve göç sistemi konusunda oy çokluğuyla anlaşmaya vardı.

Macaristan ve Polonya, anlaşma aleyhine oy kullandı.

Avrupa Parlementosu tarafından kısa süre içerisinde ele alınması beklenen yeni anlaşmaya göre, sığınma şansı bulunmayan kişiler derhal sınır dışı edilecek.

Sığınmacılar, AB genelinde daha adil bir şekilde dağıtılacak.

Mülteci kabul etmek istemeyen ülkeler, AB’deki varış ülkesine kişi başı 20 bin euro ödeyerek, bundan muaf tutulacak.

AB üyesi 27 ülkenin adalet bakanlarının Lüksemburg’da yaptığı toplantıda, yoğun tartışmalar yaşandı.

Özellikle Avrupa’ya yönelik sığınmacı akınının devam ettiği ülkelerden hangisinin “güvenli” olarak tanımlanacağı konusunda uzun süren müzakereler yapıldı.

Güvenli olarak tanımlanan ülkelerden gelen ve sığınma hakkı elde etme şansı düşük olan kişiler bu ülkelere geri gönderilecek.

AB içinde sığınmacılar açısından önemli bir varış ülkesi olan İtalya, mültecileri güvenli üçüncü ülkelere geri göndermek için daha fazla yetki istiyordu.

Özellikle Almanya ve İtalya arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı. Yoğun tartışmalar sonunda Hollanda ve Danimarka’nın da desteğiyle İtalyan bakan ikna edildi.

Yaklaşık 7 yıl sonra AB üyesi ülkeler, AB Komisyonu’nun yeni önerileri üzerinde oy çokluğuyla anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşmaya göre, göçmenler, vardıkları AB ülkesinde derhal kaydedilecek ve sığınma şansı çok düşük olanlar belirlenecek.

Sığınma şansı az olan kişiler, oldukça hızlı bir şekilde geldikleri ülkeye geri gönderilecek.

Sığınmacıların AB genelinde daha iyi dağıtılması için zorunlu ancak esnek bir dayanışma mekanizması hayata geçirilecek.

Özellikle İtalya ve Yunanistan’ın yükünü hafifletecek yeni anlaşma uyarınca, üye ülkelerin kişi başına düşen milli geliri (GSYİH) ve nüfus büyüklüğüne göre bir dağıtım yöntemi uygulanacak.

Sığınmacıları almak istemeyen AB üyesi ülkeler, varış ülkesine göçmen başına 20 euro tutarında bir katkı payı ödeyerek bundan muaf tutulabilecek.

Macaristan ve Polonya, anlaşmanın aleyhinde oy kullandı.

Polonya, Malta, Bulgaristan, Slovakya ve Litvanya ise çekimser kaldı.

Çek Cumhuriyeti, ülkesindeki çok sayıda Ukraynalı mülteci nedeniyle dayanışma mekanizmasından çekilmek istediğini bildirdi.

Anlaşma bu nedenle oybirliğiyle kabul edilmedi. Ancak AB nüfusunun en az yüzde 60’ını temsil eden 15 üyenin oluşturduğu “nitelikli çoğunluk”, yeni düzenlemenin kabulü için yeterli.

Üye ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul edilen yeni anlaşma, Avrupa Parlementosu tarafından ele alınacak.

Avrupa Parlementosu ve üye ülkelerin ayrı ayrı onayının ardından, muhtemelen 2024 yılından itibaren anlaşma uygulamaya konulacak.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yeni anlaşma ile ilgili görüşmelere başlamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

AB iltica kurallarını belirleyen Dublin Sözleşmesi’ne göre, kişinin ilk giriş yaptığı ülkede sığınma prosedürünü tamamlaması gerekiyor.

Ancak özellikle İtalya ve Yunanistan’a yönelik yoğun sığınmacı akını yüzünden pratikte bunu uygulamak her zaman mümkün olmuyordu.

Bu nedenle sığınmacıların engellenmeden kuzey Avrupa’ya seyahat etmelerine izin veriliyordu.

Yeni anlaşma ile bunun büyük ölçüde engellenmesi amaçlanıyor.

Bazı üye ülkelerin temsilcileri, yıllar sonra Dublin Anlaşması’nın iyileştirilmesini içeren yeni düzenlemeyi, “devrim” olarak tanımlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Agrivoltaik tarım nedir, çiftçilerin iklim değişikliğiyle başa çıkmasını kolaylaştırabilir mi?
BBC Agrivoltaik tarım nedir, çiftçilerin iklim ...
İngiltere Veri Koruma Birimi'nden uyarı: Şirketler çalışanlarını izlemek için beyin verilerini kullanabilir
BBC İngiltere Veri Koruma Birimi'nden uyarı: Şirketler ...
Son dakika haberi: El Nino başladı! 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir
BBC El Nino başladı, 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir
Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı
BBC Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de ...
Okyanuslar nasıl oluştu?
BBC Okyanuslar nasıl oluştu?
İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye hazırlanıyor
BBC İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye ...
Moskova'ya çalıştığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası alan eski FBI ajanı Robert Hanssen, cezaevinde ölü bulundu
BBC Moskova'ya çalıştığı suçlamasıyla ömür boyu hapis ...
Hemşirelerin İngiltere'ye göçü, Gana'da sağlık sistemini çökme noktasına getirdi
BBC Hemşirelerin İngiltere'ye göçü, Gana'da sağlık ...
Almanya: Ocak-Mayıs aylarında Türk vatandaşlarına geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi verildi
BBC Almanya: Ocak-Mayıs aylarında Türk vatandaşlarına ...
Rusya, Ukrayna'nın Donetsk'te düzenlediği büyük bir saldırıyı püskürtüğünü iddia etti
BBC Rusya, Ukrayna'nın Donetsk'te düzenlediği büyük bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.