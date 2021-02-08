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AB ülkelerinde deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesi, geçen yılki 2 bin 918 megavat ilave kurulu güçle toplamda 25 bin megavata ulaştı

AB ülkelerinde deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi artıyor
AA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesi, geçen yılki 2 bin 918 megavat ilave kurulu güçle toplamda 25 bin megavata ulaştı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından açıklanan rapora göre, söz konusu ilave kapasite 356 offshore rüzgar türbininin elektrik sistemine bağlanmasına karşılık geliyor.

AB ülkelerinde geçen yıl offshore rüzgar enerjisi kapasitesi 2 bin 918 megavat artarken, bu artışta 1493 megavatla Hollanda ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 706 megavatla Belçika, 438 megavatla Birleşik Krallık, 219 megavatla Almanya ve 17 megavatla Portekiz izledi.

Böylelikle, AB'de geçen yıl 25 bin megavat offshore rüzgar enerjisi kurulu güç kapasitesine ulaşıldı.

Geçen yıl Fransa, Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'taki yeni offshore projelerine toplamda 26,3 milyar avroluk yatırım kararı verildi.

AB ülkeleri arasında Birleşik Krallık ve Almanya son 10 yılın en fazla offshore rüzgar enerjisi yatırımı yapılan bölgeleri oldu.

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