AB ülkelerindeki trafik kazalarında ölümler yüzde 17 azaldı

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AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, geçen yıl kazalarda yaklaşık 18 bin 800 hayatını kaybetti. 2019'a göre yüzde 17'lik düşüşe karşılık gelen bu sayı, son yıllarda AB içindeki en düşük trafik kazası kaynaklı ölüm sayısı olarak kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan araç trafiğinin ölümlerin azalmasında rol oynadığı ancak bunun etkisinin ölçülemeyeceği ifade edildi.

AB içinde son 10 yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 36 azaldı. 1 milyon kişide 42 olan kaza sebepli ölüm oranının dünya genelinde en düşük seviye olduğu kaydedildi. Dünya ortalamasının 1 milyonda 180 olduğu aktarıldı.

Trafik kazalarında ölümlerin en fazla düşüş gösterdiği AB ülkeleri sırasıyla Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Macaristan, Malta ve Slovenya oldu. Estonya, İrlanda, Letonya, Lüksemburg ve Finlandiya'da ise ölümlerde artış görüldü.

Yol kazalarında ölümler en az İsveç'te, en fazla Romanya'da kaydedildi.