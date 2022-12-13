AB ülkelerinden Bosna Hersek kararı 0:00 / 0:00

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Karar, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sürerken açıklandı.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönüm noktasına daha ulaştık. AB yolu açık! 14 temel önceliğin vatandaşların yararına gerçekleştirileceğine dair büyük umut ve beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin, 15 Aralık'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde kararı onaylaması bekleniyor.

AB SÜRECİ

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Varhelyi de 12 Ekim'de Avrupa Parlamentosunda yaptığı, Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu duyurmuştu.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor.

Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

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