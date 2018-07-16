Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) kayıtlarından derlen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-haziran döneminde gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 175 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
Yılın ilk yarısı itibarıyla 16 milyar 434 milyon 420 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 12 milyar 954 milyon 651 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı. Bu miktar, toplam otomotiv ihracatının yüzde 78,82'sini oluşturdu.
Türkiye'nin genel otomotiv ihracatı, ocak-haziran döneminde yüzde 14,51 artarken, AB pazarındaki artış oranı yüzde 15,37'ye ulaştı.
İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKENİN TAMAMI AB ÜYESİ
Ocak-haziran döneminde ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamını AB üyesi ülkeler oluşturdu. Bu dönemde yüzde 25,65 düşüşün yaşandığı ABD pazarı, ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Yüzde 12,37'lik artışla 2 milyar 461 milyon 849 bin dolar ihracat yapılan Almanya, açık ara lider pazar özelliğini sürdürdü.
Bu ülkeyi yüzde 11,91 artış ve 1 milyar 874 milyon 753 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 17,39 artış ve 1 milyar 746 milyon 657 bin dolar ile Fransa, yüzde 1,13 artış ve 1 milyar 486 milyon 420 bin dolar ile İngiltere, yüzde 15,40 artış ve 954 milyon 940 bin dolar ile İspanya takip etti.
Ayrıca Belçika'ya yüzde 24,27 artışla 760 milyon 449 bin, Slovenya'ya yüzde 35,36 artışla 569 milyon 363 bin, Polonya'ya yüzde 18,13 artışla 557 milyon 845 bin, Hollanda'ya yüzde 33,51 artışla 496 milyon 535 bin ve Romanya'ya yüzde 38,94 artışla 464 milyon 628 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
"SADECE AB'YE 13 MİLYAR DOLARLIK İHRACATIMIZ MEVCUT"
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine, Türk otomotiv endüstrisinin en büyük pazarının AB olduğunu vurguladı.
Çelik, sektör ihracatında AB'nin payına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Toplam ihracatımızın yüzde 79'u, neredeyse 5'te 4'ü AB ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine ilk 6 aydaki ihracat artışımız gayet memnun edici seviyede oldu. Özellikle en büyük pazarlarımız olan Almanya, İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelere yüksek oranlarda ihracat artışları gerçekleştirdik ve AB'ye ihracatımızda yılın ilk yarısında toplamda yüzde 15'lik bir artışa ulaştık. Sadece AB'ye 13 milyar dolara yakın ihracatımız mevcut."
ABD'DE DÜŞÜŞ, RUSYA'DA ARTIŞ
Sektörün, ABD pazarında ise 6 aylık dönemde ciddi kayıp yaşadığını belirten Çelik, "ABD'de önemli bir pazar ancak ilk 6 aylık dönemde özellikle binek otomobil kaynaklı yüzde 26'lık düşüş söz konusu. Şu anda, ilk 6 ayda 463 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus araçlardaki ihracatımız ABD'ye pozitif yönde." ifadelerini kullandı.
Çelik, Rusya'nın da önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Rusya'da gerçekten anlamlı bir artış görüyoruz ilk 6 ayda. Yılın ilk yarısında ihracat artışımız yüzde 64 seviyelerinde. Rusya bundan sonraki dönemde de her geçen gün önemini artıracak görünüyor otomotiv endüstrisi için." değerlendirmesinde bulundu.
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