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        AB ülkelerinin dışişleri bakanları Türkiye'yi konuşacak

        20 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda birçok gündemin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri de değerlendirilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:31
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        AB ülkelerinin dışişleri bakanları Türkiye'yi konuşacak
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        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 20 Temmuz'da yapacakları toplantıda Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirecek.

        Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, birçok gündem maddesinin yanı sıra geçen ayki toplantıda görüşülmesi planlanan ancak bir ay ertelenen Türkiye ile ilişkiler ele alınacak.

        İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerin Birlik için en fazla önem taşıyanlardan biri olduğunu belirterek, katılım sürecinin durmasına rağmen Türkiye'nin "hala aday ülke" olduğuna dikkati çekti.

        AB ülkelerinin liderlerinin son toplantılarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye konusunda rapor hazırlamasını istediklerini hatırlatan AB yetkilisi, perşembe günkü toplantıda bu rapor için ilk görüş alışverişinin yapılacağını bildirdi.

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        AB TARAFINDAN DİYALOG VURGUSU

        AB tarafı, son dönemde Türkiye'nin dış politikasında bazı değişimler gördüklerini, bu bağlamda Türkiye'nin AB konusundaki tutumunu da "test etmek, gelecek aylarda ilişkilerin nereye varabileceğini görmek istediklerini" vurguluyor.

        Türkiye ile AB arasında başta Kıbrıs meselesi olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi konularda görüş farklılıkları bulunduğunu hatırlatan AB yetkilileri, bunlara rağmen Türkiye gibi önemli bir ülkeyle iletişim kanallarını açık tutmak ve diyalog içinde olmak istediklerinin altını çiziyor.

        TAHIL ANLAŞMASI İÇİN BM VE TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

        AB, aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasındaki Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesi için Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini dile getiriyor.

        AB yetkilileri, tahıl anlaşmasının devamı için BM ve Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerine tam destek ifade ediyor.

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        AB BAKANLARI BLINKEN İLE TÜRKİYE'Yİ GÖRÜŞEBİLİR

        Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da video konferansla katılacak.

        Toplantının Blinken ile yapılan bölümünde de Türkiye'nin gündeme gelmesi, 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyelik başvurusu hakkındaki kararı sonrası durum değerlendirmesi yapılması öngörülüyor.

        AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın diğer gündem maddeleri arasında Rusya ve ekonomik güvenlik konularının yanı sıra Ukrayna'ya destek, Çin, Tunus, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri bulunuyor.

        Toplantının bir kısmına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak. Bu bölümde Ukrayna'nın ihtiyaçları ele alınacak.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Birliği
        #türkiye
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