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        Haberler Dünya AB üst düzey yetkilisi Borrell: Savaşın Lübnan'a sıçraması an meselesi | Dış Haberler

        AB üst düzey yetkilisi Borrell: Savaşın Lübnan'a sıçraması an meselesi

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ın AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle yaşadığı gerilimden sonra Orta Doğu'daki çatışmaların Lübnan'a sıçramasının yakın olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:47
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        Borrell: Savaş Lübnan'a sıçrayabilir
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        AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak zirve öncesindeki son toplantıları için Lüksemburg'da bir araya geldi.

        Lüksemburg'daki dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell İsrail'in Gazze'yi bombalamasıyla ilgili, "Bu savaşın Lübnan'ın güneyini etkilemesi ve yayılması riski her geçen gün artıyor. Savaşın genişlemesinin arifesindeyiz" açıklamasını yaptı.

        Gazze ile ilgili de konuşan Borrell, bölgeye insani yardım ulaştırmanın imkansız hale geldiğini söylerken, yardımların sınırlarda beklediğini, bozulduğunu ve birçoğunun kullanılamadan imha edileceğini söyledi.

        AB tarafından desteklenen, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklif ettiği barış planının uygulanmadığını belirten Borrell, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun son beyanı, maalesef bu planın uygulanmayacağını doğruladı. Ancak bu tür fikirleri desteklemeye devam edeceğiz çünkü Gazze'ye insani yardımın girmesine izin verebilecek bir ateşkese şiddetle ihtiyacımız var. Aksi halde trajedi ölçülemez boyutlarda olacak ve halihazırda zaten öyle." ifadesini kullandı.

        Bakanlar, Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantıda Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB'ye katılımı, Gazze ve Lübnan'daki durum ile Gürcistan’daki son gelişmeleri ele alacak.

        Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Batı Balkanlar'daki 6 ülke Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanları da katılacak.

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