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Haberler Otomobil
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AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ayrımcı bulduğu ABD'nin yerli üretim elektrikli otomobilleri vergi indirimleriyle teşvik edecek yasasından muaf tutulmak istiyor

AB ve ABD, elektrikli otomobil anlaşmazlığında çözüm arıyor
AA

AB üyesi ülkelerin ticaret bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Uluslararası ticaret zor durumda." dedi.

Sikela, küresel piyasaların Kovid-19 salgını sonrası toparlanmaya başlamışken Rusya-Ukrayna savaşının başladığını anımsattı.

Savaşın enerji kriziyle birlikte ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğuna işaret eden Sikela, mal ve hizmet ticaretinde yeni pazarlar bulmamanın çok önemli bir hal aldığını söyledi.

Sikela, "AB'nin güvenilir ve benzer değerleri paylaşan ortaklarla ticaret bağlarını güçlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantının bir kısmına ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin de katıldığına dikkati çeken Sikela, "AB ve ABD arasında ticaret bağları çok önemli. Bunu derinleştirmeye ve iş birliğine odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Sikela, ABD'nin enfasyonu düşürme yasası hakkında, "Beklentimiz, AB ülkelerine bu yasa konusunda muafiyet uygulanması." dedi.

KANADA VE MEKSİKA MUAF

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yasa konusunda muafiyet tanıdığını ansımatan Sikela, AB ve ABD tarafının bu konuda çözüm bulmak için görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de ABD'deki enflasyonu düşürme yasasının pek çok üye ülke ve şirketi kaygılandırdığını ifade etti.

"ABD ile ticari ilişkiler stratejik öneme sahip" diyen Dombrovskis, özellikle otomotiv, batarya ve enerji sektörlerinin ABD'deki yasadan kaygı duyduğunu söyledi.

Dombrovskis, bu sorunu çözüme kavuşturmak için bir görev gücü kurduklarını anımsatarak, "Burada çözüm bulmayı amaçlıyoruz. Bu aşamada konuyu müzakere yoluyla çözmeye odaklanıyoruz." dedi.

"Uygun çözüm, AB'nin de Kanada ve Meksika gibi bu yasadan muaf tutulmasıdır" diyen Dombrovskis, müzakerelere yoğunlaşacaklarını vurguladı.

Dombrovskis, toplantıda ticaret politikasının günün gereksinimlerine uyumu konusunda stratejik tartışmalar yaptıklarına işaret ederek, gelecek yıl Yeni Zelanda, Şili ve Meksika ile ticaret anlaşması yapmayı, Avustralya, Endonezya ve Hindistan ile de ticaret anlaşması müzakerelerini ilerletmeyi istediklerini bildirdi.

ABD'deki enflasyonla mücadele yasa tasarısı, vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngörüyor. Bu kapsamda, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara vergi indirimi verilmesi planlanıyor.

AB, kendi otomobillerini kapsamayan söz konusu vergi indirimlerini ayrımcı buluyor.

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