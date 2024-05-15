AB ve NATO'dan Gürcistan'a çağrı: Yabancı etkinin şeffaflığı yasasından vazgeçin

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Gürcistan Parlamentosunda "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının kabul edilmesini eleştirerek, ülkenin bu iki örgüte üyelik sürecinin devam edebilmesi için karardan dönme çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun ortak açıklamasında, Gürcistan halkıyla dayanışma mesajı verilerek, "Sivil toplum temsilcileri, siyasi liderler ve gazetecilerin yanı sıra ailelerine yönelik gözdağı, tehdit ve fiziksel saldırılar kabul edilemez. Gürcistan makamlarını belgelenen bu eylemleri soruşturmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gürcistan'da bir protesto daha Haberi Görüntüle Gürcistan'a "belirlenen 9 adımın atılması koşuluyla adaylık statüsü verildiğinin" hatırlatıldığı açıklamada, bunlar arasında insan haklarının korunması, sivil toplum ve medyanın özgürce faaliyet gösterebilmesi olduğu aktarıldı. REKLAM Yasanın "büyük protestolar ve uluslararası toplumun açık çağrılarına rağmen" kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, "AB, yasanın ruhu ve içeriğinin AB temel normları ve değerleriyle uyumlu olmadığını açıkça ve defalarca ifade etmiştir." denildi. Açıklamada Gürcistan hükümeti, "yasayı geri çekmeye" çağrılarak, şunlar kaydedildi:

"Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü Gürcistan'ın Ortaklık Anlaşması ve AB'ye katılım yolundaki taahhütlerinin merkezinde yer alan temel haklar iken, bu yasa sivil toplum ve bağımsız medyanın çalışmalarını baltalayacaktır. Bu yasanın kabul edilmesi Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bundan sonra izlenecek yol konusunda seçim Gürcistan'ın elindedir." "KARARDAN DÖNÜN" NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina ise X hesabından yaptığı paylaşımda, kabul edilen tasarının "yanlış yönde atılmış bir adım olduğu" yorumunu yaptı.

Colomina, düzenlemenin ülkeyi NATO'ya entegrasyonundan uzaklaştıracağı uyarısı yaparak, "Gürcistan'ı rotasını değiştirmeye ve barışçıl protesto hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı. REKLAM TASARI TARTIŞMA YARATTI Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına Parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti. Genel Kurulda dün yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor. CUMHURBAŞKANI VETO EDEBİLİR Yasa, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek. Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı veto ederse yasa yeniden Parlamentoda görüşülecek.