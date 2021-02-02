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HaberlerDünya
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AB, yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaza kadar Avrupa'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruduğunu bildirdi.

AB, yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor
AA

Von der Leyen, İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Siyasette her zaman iniş çıkışlar vardır ama aşılama kampanyasında önemli olan nihai sonuca ulaşmaktır. Biz henüz bir maratonun başındayız, bununla birlikte Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefini teyit edebileceğimi hissediyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, aşılamaya başladıktan sonraki 1 ayda 18 milyon doz aşı teslim ettiklerini belirterek, "Şubatta 33 milyon, martta 55 milyon daha geleceğini söyleyebilirim. İkinci çeyrekte çok daha fazlası olacak. EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından yetkilendirilen üç şirketten (Pfizer-Biontech, Moderna ve AstraZeneca) 300 milyon ve yine onay verilirse Johnson and Johnson ve Curevac'tan 80 milyon 'flakon' (küçük şişe) olacak. Doğru yoldayız. En sonunda 2,3 milyar aşıya sahip olacağız ki bu, ihtiyacımızın neredeyse üç katı ve AB'ye komşu ülkelere de yardım edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen, AstraZeneca'dan kendileriyle yaptıkları sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve ilk üç aylık dönemde kesintiye gidilen dozları telafi etmesini beklediklerini kaydetti.

Yürürlüğe koydukları, üye ülkelerdeki tesislerden 3'üncü ülkelere aşı ihracatını ön izne bağlayan yeni mekanizmayı hatırlatan Von der Leyen, şirketlerin geçen aralıktan bugüne dek Avrupa dışına götürdüğü aşılarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini belirtti.

AstraZeneca'dan gecikmelerle ilgili makul bir açıklama alamadıklarını aktaran Von der Leyen, "Pfizer/Biontech ile de sorunlar vardı ama anlaşılabilirdi ve de çözüldü. AstraZeneca ile de en kötüsü geride kaldı, teslimatları hızlandırma iradesini göstermesi olumlu bir işaret." yorumunu yaptı.

Mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu Birlik içinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefleyen AB'de, aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağı açıklamaları, Birliğin bu hedefi tutturamayacağı yorumlarına yol açmıştı.

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