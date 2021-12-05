AB'ye ihracat yüzde 34 arttı

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,8 artarak 203 milyar 141 milyon 161 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine yüzde 34,3 artışla 78 milyar 557 milyon 731 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yılın 11 ayında AB ülkelerine en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, demir ve demir dışı metaller ihracatı yapıldı.

AB ülkelerine ihracatta otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, demir ve demir dışı metaller ihracatının payı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine 17 milyar 81 milyon 130 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 11 milyar 142 milyon 687 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 9 milyar 39 milyon 894 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyar 582 milyon 986 bin dolarlık çelik ve 5 milyar 825 milyon 459 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller ihracatı yapıldı.

Türkiye, AB ülkeleri arasında en fazla ihracatı ise Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'ya yapılan ihracat, Ocak-Kasım 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artarak 16 milyar 74 milyon 831 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya en fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı yüzde 23,1 artarak 7 milyar 54 milyon 168 bin dolara çıktı.

Yılın 11 ayında İstanbul'dan İtalya'ya 9 milyar 597 milyon 518 bin dolarlık, İspanya'ya 8 milyar 435 milyon 861 bin dolarlık, Fransa'ya 7 milyar 613 milyon 990 bin dolarlık, Hollanda'ya 5 milyar 624 milyon 632 bin dolarlık ve Romanya'ya 4 milyar 430 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.