AB yönetiminden Schengen vize ücretlerine zam

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya çıkardığını duyurdu. Yeni ücretlendirme, 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 avroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.