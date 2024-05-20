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        Haberler Dünya AB yönetiminden Schengen vize ücretlerine zam

        AB yönetiminden Schengen vize ücretlerine zam

        Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB yönetiminin kararıyla Schengen vize ücretinin yüzde 12 zam ile 90 avroya çıktığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:59
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        Schengen vize ücretlerine zam
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        Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya çıkardığını duyurdu. Yeni ücretlendirme, 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

        6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 avroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.

        Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak kararın bu hafta sonu açıklanması planlanıyor.

        Schengen vize ücretine her üç yılda bir zam yapılıyor. Daha önce 2020 yılında 60 avrodan 80 avroya yükseltilmişti. Avrupa Komisyonu, başvuru ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyurmuştu.

        Verilere göre 2023 yılı vize başvuruları 2022 yılına göre yüzde 36 oranında arttı.

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