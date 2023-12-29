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        Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'i Gazze'de 'ağır sivil kayıplara' neden olmakla suçladı

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'i Gazze'de 'ağır sivil kayıplara' neden olmakla suçladı

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sivilleri koruma yükümlülüğü bulunan İsrail ordusunun, Gazze'de "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:14
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        AB Yüksek Temsilcisi'nden İsrail'e suçlama
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        Borrell, X hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin saldırıları hakkında paylaşım yaptı.

        İsrail ordusunun sivilleri koruma yükümlülüğüne vurgu yapan Borrell, İsrail'in buna rağmen "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini belirtti.

        Borrell, Magazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının "en ölümcül" bombardımanlardan biri olduğuna işaret ederek saldırının ayrıca 150 bin kişinin daha yerinden edilmesine yol açtığını kaydetti.

        Paylaşımında Borrell, acilen çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.

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