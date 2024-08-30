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        Haberler Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya askeri yardımlarımızın toplam miktarı 43 milyar euroyu aştı | Dış Haberler

        AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya askeri yardımlarımızın toplam miktarı 43 milyar euroyu aştı

        AB yetkilisi Josep Borrell, yıl sonuna kadar eğitilen Ukraynalı asker sayısının 75 bine ulaşacağını söyledi. Borrell ayrıca "Ukrayna'ya sağlanan silahların Rus toprakları içindeki hedeflere kullanılabilmesi, Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:43 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:43
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam tutarının 43 milyar euroyu aştığını, sene sonuna kadar 75 bin Ukraynalı askerin eğitilmiş olacağını bildirdi.

        Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

        Bakanların 15 bin Ukraynalı askeri daha eğitme kararı aldığını ifade eden Borrell, böylece yıl sonuna kadar eğitilen asker sayısının 75 bine ulaşacağını belirtti.

        Borrell, ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna semalarında uçtuğunu dile getirerek, "Şu anda 1 milyon mühimmat mermisi teslim etme hedefimizin yüzde 65'ine ulaştık. Bir ivmelenme oldu. Yaz boyunca sektör tam kapasiteyle çalıştı." ifadesini kullandı.

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        Batı'nın sağladığı silahların Rusya içindeki hedeflere yönelik kullanılmasıyla ilgili bakanların bunun ikili ilişkilere ve ulusal hükümetlerin yetki alanına tabi bir konu olması konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Borrell, şunları kaydetti:

        "Ancak Ukrayna'ya sağlanan silahların Rus toprakları içindeki hedeflere kullanılabilmesi, Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bir abartı."

        Borrell, ayrıca "Ukrayna'ya askeri yardımlarımızın toplam miktarı 43 milyar euroyu aştı." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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