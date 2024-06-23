AB Yüksek Temsilcisi Borrell uyardı: Çatışmanın Lübnan'a sıçraması bölgeyi ve ötesini ciddi şekilde etkileyecektir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da gerilimin tırmanarak bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, "Dün, en az 100 Filistinlinin öldüğü bildirilen ekim ayından bu yana en ölümcül günlerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Bölgede gerilimin tırmanma riskine karşı uyarıda bulunan Borrell, "Hizbullah'ın da dahil olduğu tam kapsamlı bir çatışma riskinin varlığı gerçektir. Çatışmanın Lübnan'a sıçraması bölgeyi ve ötesini ciddi şekilde etkileyecektir." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM İşgal altındaki Batı Şeria'da ekonomik çöküşün yaklaştığını ve şiddetin yoğunlaştığını belirten Borrell, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Gazze'ye insani yardım erişimi ve dağıtımı konusunda gelişme yaşanmadığını aktardı. Borrell, uluslararası kuruluşlarca hazırlanan raporların insani yardım erişiminin engellendiğini, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını belgelediğini ifade etti. Bölgede faaliyet gösteren Kızılhaç binalarının bombardıman sonucu hasar gördüğünü anımsatan Borrell, "Tüm tarafları bir kez daha bu acı ve yıkım döngüsünü durdurmaya çağırıyoruz." mesajını paylaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 121'inin yaralandığı belirtilmişti. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirmişti.