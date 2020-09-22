AB zirvesi, 'koronavirüs nedeniyle' bir hafta ertelendi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in, koronavirüs testi pozitif çıkan bir güvenlik görevlisiyle temas etmesi nedeniyle bu Perşembe ve Cuma günü Brüksel'de yapılması planlanan AB Zirvesi'nin bir hafta ertelediği açıklandı.

Sözcüsü Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB zirvelerine başkanlık eden Michel'e yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını, ancak AB kurumlarının yerleşik olduğu Belçika'daki kurallara uyarak, karantinaya girdiğini söyledi.

Sözcü "Konsey Başkanı bu gün, geçen hafta başında yakın temas içinde olduğu bir güvenlik görevlisine yapılan Covid testinin pozitif olduğunu öğrendi. Belçika kurallarına uyarak, bugünden itibaren karantinaya girdi" dedi.

Zirvede, AB üyesi Kıbrıs ve Yunanistan ile Türkiye arasında, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinden yaşanan gerilimin ele alınması bekleniyordu.

Eski Belçika Başbakanı Michel, geçen haftanın büyük kısımını, Kıbrıs ve Yunanistan'a yaptığı diplomatik ziyaretlerle geçirmişti.

Zirve, birliğin Türkiye ile ilişkilerinin geleceği ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının seyri açısından kritik önemde görülüyordu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya yaptırım uygulanmasına Kıbrıs'ın 'Türkiye şartı' koyması, AB'nin Libya'ya silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirkete yaptırım uygulama kararı da zirvenin başlıca gündem maddelerindendi.

Kıbrıs ve Yunanistan yaptırım istiyordu

AB Zirvesi öncesi Doğu Akdeniz'de Fransa'nın da müdahil olmasıyla tırmanan diplomatik ve askeri gerilim, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 13 Eylül'de Antalya'ya dönmesiyle dinmeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da 19 Eylül'de Twitter üzerinden diyalog çağrıları yapmaları Almanya'nın aracılık ettiği müzakere yolunun yeniden açılabileceğine işaret etmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istiyor.

Ancak Türkiye'ye yönelik yaptırım tartışmaları zirvenin nasıl seyredeceğine bağlıydı.

Avrupa Parlamentosu (AP),17 Eylül'deki toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınadı ve Kıbrıs ile Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı.