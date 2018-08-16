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ABank çalışma saatleri 2018: ABank sabah kaçta açılır, akşam kaçta kapanır?

ABank yani Alternatif Bank çalışma saatleri merak ediliyor. ABank açılış/kapanış saatleri ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. ABank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...

16.08.2018 - 01:28 | Güncelleme:

ABank (Alternatif Bank), Doğan Grubu tarafından 1991 yılında kurularak bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Anadolu Grubu, finans sektörüne 1996 yılında ABank hisselerinin %80’inini alarak büyük ortak olmuştur.

2013 yılı itibariyle Katar'da faaliyet gösteren PSQC (The Commercial Bank) tarafından satın alınan ABank, 2016 yılında ise tüm hisselerin The Commercial Bank tarafından alınması ile birlikte o günden bugüne faaliyetlerine The Commercial Bank'ın bir iştiraki olarak devam etmektedir.

ABANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

ABank hafta içi herhün mesaiye saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar devam eder. ABank, 12:30-3:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle molası vermektedir. Hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

ABank ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

 

ABANK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

ABank Genel Müdürlük binası, Cumhuriyet Caddesi, No:46 Elmadağ, 34367 Şişli - İstanbul adresinde bulunmaktadır. ABank genel müdürlüğüne 0 212 315 65 00 nolu telefon ya da 0 212 233 15 00 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz.

ABank Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 00 55
ABank Telefon Bankacılığı telefon numarası: 0 850 225 00 55

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