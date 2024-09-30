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        Haberler Gündem Güncel ABB Başkanı Yavaş: Suç duyurusunda bulunacağız | Son dakika haberleri

        ABB Başkanı Yavaş: Suç duyurusunda bulunacağız

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:45
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        Yavaş: Suç duyurusunda bulunacağız
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda başkentte yürüyen merdiven ile asansörlere zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

        Yavaş şunları kaydetti: "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız."

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