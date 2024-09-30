ABB Başkanı Yavaş: Suç duyurusunda bulunacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda başkentte yürüyen merdiven ile asansörlere zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Yavaş şunları kaydetti: "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız."