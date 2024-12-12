ABB'den "Güvenli Ankara Güvenli Yaya" uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sabah hava aydınlanmadan okula giden öğrenciler için başlattığı "reflektörlü kol bandı ve çıkartma" dağıtımı devam ediyor.

"Güvenli Ankara Güvenli Yaya" sloganıyla iki yıl önce başlatılan uygulama ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmeleri amaçlanıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz reflektörlü çıkartma ve kol bandı dağıtıyor.