ABB Meclisi cuma günü Kovid-19 konulu olağanüstü toplanacak

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ın geçen ay olağanüstü toplantı için Belediye Başkanlığına verdiği dilekçe kabul edildi.

İçişleri Bakanlığının mart ayında yayımladığı genelgeyle Kovid-19 önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesi kararının ardından ABB'nin olağanüstü meclis toplantısı için Ankara Valiliğine yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle toplantı tarihi 8 Mayıs Cuma saat 14.00 olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda yapılacak toplantıda, geçen ay TBMM'de kabul edilen "Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun" kapsamında, belediyelere düşen sorumluluklar gündeme alınacak.

Bu çerçevede koronavirüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerinde kısıtlamaya giden esnafa verilecek destekler öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda, meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak.